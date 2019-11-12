Минск, , 12:37 — REGNUM «Когда Минск и Москва провалят интеграцию — будь то с эмоциями на встрече или по ходу процесса постепенно — в Белоруссии будет появляться все больший зазор для появления пророссийской оппозиции», — пишет ТГ-канал белорусского публициста Артёма Шрайбмана в заметке «О пророссийской оппозиции».

По мнению автора, кризис в экономике накладывается на охлаждение отношений с Россией, и поэтому логика пророссийской оппозиции будет укладываться в тезис «мы стали жить бедно, потому что Лукашенко заигрался в дружбу с Западом и не хочет интегрироваться с братьями-русскими».

У этой точки зрения будет немалая электоральная база — особенно в восточных регионах, которым, не помогает приграничный «безвиз», где меньше высокооплачиваемой работы и стильных досуговых отдушин.

Эльвира Мирсалиммова — кандидат в депутаты в Витебске, выдвинутая от «Республиканской партии труда и справедливости» («провластной декоративной партии»), привлекла внимание Шрайбмана.

«Харизматичная, живая, молодая, на видео говорит понятными фразами, без казёнщины официозных идеологов, предлагает простые решения. Эльвира проводит пикеты с флагами двух стран — Белоруссии и России. Она не скрывает, что выступает за конфедерацию с РФ. Ее обращение по ТВ, как и интервью в СМИ, пронизаны одной мыслью», — пишет Шрайбман со ссылкой на местный сайт.

Тезисы противницы русофобии и сторонницы единения с Россией в интерпретации местных националистов таковы: «Витебщина была сильным регионом. А что сегодня видим? Тотальный упадок. И то, что сегодня у нас есть, все завязано на российских ресурсах … Мы экономически завязаны на Россиию, а также исторически, культурно. Это наша родная страна и это наш главный союзник — Западу мы не нужны».

Мирсалимова недовольна мягкой «белорусизацией», навязыванием «польско-литовской шляхты» в качестве национальных героев и т.д., пишет Шрайбман. По его мнению, в демократичной стране такие политики и она сама имели бы свои партии и свои 10−20% в парламенте, что было бы справедливо, так как граждане должны иметь своё политическое представительство.

Когда такие политики, как Мирсалимова «станут слишком громкими или заметными, или их месседжи станет повторять российское ТВ — власти их начнут давить. Других методов работы в меню нет. И властям неважно, что это путь к их радикализации. Если у тебя в руках молоток, все вокруг выглядит как гвоздь», пишет Шрайбман.

«Давить их будут потому, что этот нарратив максимально опасен для власти — он бьет ей в самое сердце. Кроме борьбы с коррупцией, Лукашенко пришел к власти ровно на этих же тезисах — победить кризис и подружиться с Россией. И теперь появятся люди, которые будут мочить его систему за провал по этим же пунктам,— считает публицист. — 25 лет залогом стабильности системы была ее безальтернативность как собеседника для Москвы. Но расхождение союзников по все большему спектру тем и на все более долгое время напомнит власти, что свято место пусто не бывает».