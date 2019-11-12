Москва, , 12:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал российских миллиардеров купить архив Колчака, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Во Франции 21 ноября планируется продать с молотка объемный архив адмирала Колчака. Россия в этих торгах участвовать не намерена, сообщил Жириновский.

«Если на государственном уровне мы не хотим вернуть на родину такие ценные документы, то пусть патриотизм проявят наши крупнейшие предприниматели-миллиардеры. Стоимость архива предварительно оценена в 21 млн рублей. Им достаточно по 1 млн рублей скинуться, и в Россию вернется ценнейших архив», — подсчитал парламентарий.

Депутат возмущен тем, что страна «так запросто» отказывается от наследия Колчака.