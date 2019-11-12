Пекин, , 12:30 — REGNUM Восточный маршрут газопровода «Сила Сибири» является крупным стратегическим проектом российско-китайского энергетического сотрудничества. Об этом в ходе брифинга 12 ноября заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Он напомнил, что этот проект обсуждался и был согласован лично главами двух стран и «имеет большое значение для углубления всестороннего сотрудничества и сближения интересов двух стран».

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«Ожидается, что проект будет введён в эксплуатацию в декабре этого года, в связи с чем будет проведена соответствующая торжественная церемония», — добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его протяжённость составит почти 3 тыс. км.

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Договор о закупке российского газа по «восточному» маршруту газопровода «Сила Сибири» между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан в мае 2014 года. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. начало поставок запланировано на 1 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в режиме телемостапримут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири».

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