Киев, , 12:23 — REGNUM Украина продолжит борьбу против проекта «Северного потока — 2» даже после его запуска, заявил вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

Материал опубликован сегодня, 12 ноября.

Кулеба подчеркнул, что текущая цель Киева — исключить «Северный поток — 2» из юрисдикции Третьего энергетического пакета. Но даже когда газ пойдет по «Северному потоку — 2», отметил вице-премьер, Украина не прекратит бороться.

«У нас есть пример газопровода OPAL, по которому у них все было хорошо, и все вопросы решены, а в результате суд Европейского союза ограничил использование его мощностей. Я за то, чтобы всегда бороться до конца — и даже если наступит конец, все равно продолжать бороться», — заявил представитель правительства.

Он также заявил, что у Киева в принципе не было шансов остановить строительство «Северного потока 3 2», поскольку решение о реализации проекта приняла Германия — «самое могущественное государство ЕС и одно из самых могущественных государств мира». Но, с другой стороны, подчеркнул Кулеба, Украина решила свою главную задачу — «Северный поток — 2» не запущен до конца нынешнего года.

«Максимально, насколько мы могли, затянуть строительство вместе с партнерами — мы это сделали. Им (России) же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой», — сообщил представитель правительства Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября бундестаг Германии перенес голосование за законопроект, который позволил бы вывести из-под действия европейского энергетического законодательства российский проект газопровода «Северный поток — 2». Новое голосование может состояться уже на этой неделе.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий уже заявил, что намерение Германии исключить трубопровод «Северный поток — 2» из газовой директивы является прямым нарушением законодательства ЕС.

7 ноября торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что действия правительства Германии по «Северному потоку — 2» в итоге приведут лишь к тому, что Украина, Польша, страны Балтии и «другие», в конце концов, заблокируют проект другими способами. Правда, о чем конкретно идет речь, Качка не уточнил.