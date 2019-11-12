Банда-Ачех, Индонезия, , 12:19 — REGNUM Член палаты представителей Индонезии Теуку Рифки Харса заявил, что можно улучшить уровень развития и экономики в провинции Аче, сообщает Antara.

«Вместе с нашими друзьями-законодателями из Аче, мы договорились о специальном автономном фонде», — заявил Теуку Рифки Харса в Джакарте.

Власти Аче вместе с советом провинции Аче также подписали меморандум о взаимопонимании в отношении развития и укрепления особой автономии, привилегий и синергии правительства Аче с правительством Индонезии.

Теуку Рифки Харса признал, что теперь народ Аче срочно нуждается в специальном фонде автономии, чтобы ускорить развитие и экономическое положение людей. Фонд Аче будет также способствовать укреплению экономики после стихийных бедствий и конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил продумать рекламные шаги, которые могли бы укрепить туристический имидж государства в глазах всего мира.

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