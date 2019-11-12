Абу-Даби, , 12:26 — REGNUM Польский антимонопольный регулятор не предъявлял немецкой компании Wintershall Dea претензий, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», как это произошло с французской Engie. Об этом глава Wintershall Dea Марио Мерен рассказал журналистам в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

Польский регулятор не штрафовал Wintershall Dea, сказал Мерен. Немецкая компания сотрудничала с польской стороной в течение всего расследования в отношении проекта газопровода и отвечала на все запросы регулятора.

Он добавил, что строительство газопровода будет завершено до конца года, проект получил все допуски. Последним звеном остается разрешение Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, один из инвесторов «Северного потока — 2», французская компания Engie была оштрафована антимонопольным регулятором Польши UOKiK на 172 млн злотых (€40,3 млн) за недостаточное сотрудничество в деле о строительстве газопровода. Так компанию «наказали» за отказ присылать запрошенные документы.

Читайте также: Engie намерена оспорить штраф регулятора Польши за «Северный поток — 2»