Тирана, , 13:27 — REGNUM 12 ноября в Тиране началось с протестов жителей округа «Астири». Национальная инспекция по защите территории сообщила им о том, что в этот день пройдёт акция по сносу жилых зданий, построенных без разрешения на строительство.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, жители провели всю ночь на улице, в надежде отстоять свои дома. Протесты начались в 6 утра и сопровождались столкновениями с полицией. Полицейские заблокировали улицы округа «Уназа е ре» (алб. «Новое кольцо») с обеих концов, в связи с чем жители жаловались на отсутствие возможности попасть на работу.

В поддержку жителей выступили экс-депутаты Эди Палёка, Клевис Балиу и Эндрит Браилари.

В ходе столкновений с полицией было ранено несколько человек. Часть участников протеста была арестована.

В конечном итоге городские службы приступили к сносу зданий. Целью данной акции является строительство так называемого «Большого кольца» вокруг Тираны — круговой трассы, которая поможет разгрузить пробки внутри города.

Всем жителям снесенных зданий была выплачена установленная законом материальная компенсация.

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