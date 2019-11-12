Пекин, , 12:18 — REGNUM Четвертый международный марафон Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Китае 1 декабря. Об этом, как передает ТАСС, заявил 12 ноября генеральный секретарь ШОС Владимир Норов во время брифинга.

Как рассказал генсек Шанхайской организации, марафон традиционно пройдет в городе Куньмине. В нем примут участие более 20 тысяч спортсменов из разных стран и регионов мира.

Напомним, международный марафон в Куньмыне проводится с 2016 года в декабре. В прошлом году на призы было выделено 1,55 млн юаней (около $200 тыс).