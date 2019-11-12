Москва, , 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает ликвидировать органы опеки, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно, видимо, постановление сделать о ликвидации органов опеки как не оправдавших себя и не соответствующих морали и гражданскому, Семейному кодексу. Они вредят нашей семье», — заявил Жириновский журналистам.

Он предлагает замену.

«Вместо — создать другие органы, которые бы действительно обеспечивали интересы детей, инвалидов и стариков», — предложил депутат.