Москва, 12 ноября 2019, 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает ликвидировать органы опеки, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.
«Нам нужно, видимо, постановление сделать о ликвидации органов опеки как не оправдавших себя и не соответствующих морали и гражданскому, Семейному кодексу. Они вредят нашей семье», — заявил Жириновский журналистам.
Он предлагает замену.
«Вместо — создать другие органы, которые бы действительно обеспечивали интересы детей, инвалидов и стариков», — предложил депутат.