Киев, , 12:01 — REGNUM Нынешняя власть Украины сделает шаги в сторону внедрения народовластия, но при этом четко будет определено около 10 ключевых вопросов, которые на референдуме решаться точно не будут.

Руслан Стефанчук President.gov.ua

Об этом заявил вечером 11 ноября в эфире украинского телевидения первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

Первый вице-спикер заявил, что партия власти готовит для голосования в Раде целый пакет законопроектов, касающихся народовластия. Причем речь идет не только о проведениях всеукраинского референдума.

«Нужно уделить также внимание местным референдумам… Мы ставим вопрос так называемых народных инициатив — как на законодательном уровне, так и электронные петиции… Отзыв — это должно касаться как должностных лиц, так и решений… Вето — когда или Рада, или местный совет принимает решение, которое не удовлетворяет народ Украины, то он имеет право, как и президент, наложить на него вето», — рассказал Стефанчук.

Вместе с тем, уже решено, что референдум не может касаться вопросов территориальной целостности, суверенитета, а также темы бюджета, налогов и амнистии. Всего будет порядка десятка исключений, заявил политик, но другие «запретные» темы он называть не стал.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Стефанчук заявил о наличии «пакета» на семь-восемь законопроектов по народовластию, который вскоре будет внесен на рассмотрение Рады.