Киев, 12 ноября 2019, 12:01 — REGNUM Нынешняя власть Украины сделает шаги в сторону внедрения народовластия, но при этом четко будет определено около 10 ключевых вопросов, которые на референдуме решаться точно не будут.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
President.gov.ua

Об этом заявил вечером 11 ноября в эфире украинского телевидения первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

Первый вице-спикер заявил, что партия власти готовит для голосования в Раде целый пакет законопроектов, касающихся народовластия. Причем речь идет не только о проведениях всеукраинского референдума.

«Нужно уделить также внимание местным референдумам… Мы ставим вопрос так называемых народных инициатив — как на законодательном уровне, так и электронные петиции… Отзыв — это должно касаться как должностных лиц, так и решений… Вето — когда или Рада, или местный совет принимает решение, которое не удовлетворяет народ Украины, то он имеет право, как и президент, наложить на него вето», — рассказал Стефанчук.

Вместе с тем, уже решено, что референдум не может касаться вопросов территориальной целостности, суверенитета, а также темы бюджета, налогов и амнистии. Всего будет порядка десятка исключений, заявил политик, но другие «запретные» темы он называть не стал.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Стефанчук заявил о наличии «пакета» на семь-восемь законопроектов по народовластию, который вскоре будет внесен на рассмотрение Рады.