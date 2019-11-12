Куала-Лумпур, , 11:52 — REGNUM Сенатор Малайзии Исмаил бин Юсоп заявил, что увеличение демократического индекса страны не соответствует росту гражданских свобод, сообщает Antara.

Известно, что демократический индекс Малайзии за последние два года вырос с 58-го места в 2018 до 52-го в 2019 году.

«Наша ситуация с гражданскими свободами не уменьшается, а становится более открытой», — заявил Исмаил бин Юсоп на семинаре в Джакарте.

«Демократическое образование и политическая грамотность должны быть в повестке дня, которую необходимо осуществить», — добавил он.

По его словам, чтобы ответить на три проблемы малайзийской демократии и построить там мир, нам также необходима роль принципов ислама и других религий и разработка государственных норм, которые соответствуют духу демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошла церемония заключения соглашения о сотрудничестве между крупным китайским производителем автобусов компанией Zhontong Bus Holding Co, Ltd и местной компанией TMS.

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