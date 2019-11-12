Асунсьон, , 11:48 — REGNUM Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Telesur.

В настоящее время маршрут полета самолета Gulfstream 550, на борту которого находится Моралес, остается неизвестным.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет мексиканских Военно-воздушных сил совершил посадку в Парагвае для дозаправки. Самолет направляется в Мексику.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес, который руководил страной 13 лет, объявил о своей отставке в результате государственного переворота. Предоставить ему политическое убежище по гуманитарным соображениям согласилась Мексика.

Ранее частный дом Моралеса был разграблен десятками людей. Вандалы оставили надписи на стенах, разбили несколько окон. Внутри дома протестующие разбросали вещи, перевернули мебель.

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