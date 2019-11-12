Киев, 12 ноября 2019, 11:50 — REGNUM Возле здания парламента Украины собрались люди, выступающие против введения рынка земли в стране, сообщил 12 ноября телеканал 112.ua.
Основная масса протестующих собирается в Мариинском парке, недалеко от Рады. Вдоль улицы Институтской в центре Киева стоит сельскохозяйственная техника.
Напомним ИА REGNUM, 12 ноября в Верховной раде Украины будет рассматриваться в первом чтении закон об открытии рынка земли. По мнению депутата Юлии Тимошенко, текущая неделя работы парламента может стать «трагической» в связи с рассмотрением этого вопроса.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 13 областях Украины аграрии перекрывали крупные автодороги в знак протеста против распродажи земли.
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