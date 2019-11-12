Киев, , 11:45 — REGNUM «Неужели Зеленский думает, что прямая встреча с Путиным прекратит войну в Донбассе и Россия вернет Крым?» — заявил сегодня, 12 ноября, украинский политолог Виталий Бала, комментируя информацию о возможных переговорах президентов Украины и России на нейтральной территории, в Казахстане.

«Другой цели для встречи с агрессором не может быть… разве что, еще чтобы учесть все пожелания и интересы агрессора при оформлении капитуляции», — отмечает Бала.

Также он задается вопросом, для чего же тогда официальный Киев выполнял все условия для встречи в «нормандском формате», если на самом деле решается вопрос об организации прямых переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Назарбаев сообщил, что украинский лидер уже дал свое согласие на встречу «тет-а-тет», об этом уведомлен и президент России.

Часть украинских экспертов полагает, что «прямые» переговоры с президентом России — хороший шанс для Зеленского.