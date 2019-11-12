Анкара, , 11:45 — REGNUM Анкара в какой-то момент может прекратить переговоры с Евросоюзом о вступлении в ЕС. О таком вероятном сценарии на сегодняшней пресс-конференции, 12 ноября, в Анкаре перед вылетом в США заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Глава государства напомнил о вводимых Европейским союзом против Анкары с 1959 года санкциях, а также обещаниях о принятии в состав ЕС, которые так и небыли сдержаны.

«Вы должны знать, что сегодня Турция — это страна, которая сидит с вами за столом переговоров, но этот стол не привязан к нам, [переговоры] однажды могут закончиться», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые переговоры о возможном вступлении Турции в Европейский союз состоялись в феврале 2007 года в резиденции консульства ФРГ в Анкаре. В середине октября 2019 года глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС. По его словам, это надо сделать в ответ на проведение турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.