Анкара, , 11:59 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган после возвращения из своей поездки в США намерен обсудить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил 12 ноября в аэропорту Анкары перед тем, как отравиться в Соединенные Штаты, передает Anadolu Ajansı.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган заявил, что Россия и США не смогли «очистить от террористических организаций» территорию Сирии, граничащую с Турцией. Этот вопрос он планирует обсудить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а после возвращения — с Путиным.

Как передавало ИА REGNUM, по условиям меморандума в Сочи между Москвой и Анкарой Турция обязалась остановить операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Накануне министерство обороны Турции сообщило, что вопреки достигнутым соглашениям члены Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, организаций, которые считаются террористическими в Турции, продолжают нападать на турецких военнослужащих в Сирии.