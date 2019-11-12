Москва, 12 ноября 2019, 11:38 — REGNUM Государственный переворот в Боливии означает, что пал последний бастион на пути американского наступления на Венесуэлу, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Больше, как заметил Шаповалов, в Южной Америке у Венесуэлы друзей не осталось.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самолёт мексиканских военно-воздушных сил, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае для дозаправки. По некоторым данным, остановка воздушного судна в Парагвае связана тем, что власти Перу закрыли своё воздушное пространство для самолета с Моралесом, несмотря на данные ранее обещания открыть воздушное пространство.
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