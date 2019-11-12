Москва, , 11:38 — REGNUM Государственный переворот в Боливии означает, что пал последний бастион на пути американского наступления на Венесуэлу, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Боливия — очень показательный пример. С одной стороны, это не самое ключевое государство Латинской Америки, и поэтому США начали с более крупных государств, таких как Бразилия и Аргентина, — сказал Шаповалов. — Но, с другой стороны, Боливия очень важна, так как там достаточно долгая традиция нахождения у власти левых — правительство Эво Моралеса руководило страной 13 с лишним лет. Правые победили в соседних странах и побеждают в Боливии. Соответственно Венесуэла оказывается в абсолютной изоляции в Южной Америке. Фактически последний бастион перед наступлением американцев на Венесуэлу пал. Этим бастионом была Боливия».

Больше, как заметил Шаповалов, в Южной Америке у Венесуэлы друзей не осталось.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самолёт мексиканских военно-воздушных сил, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае для дозаправки. По некоторым данным, остановка воздушного судна в Парагвае связана тем, что власти Перу закрыли своё воздушное пространство для самолета с Моралесом, несмотря на данные ранее обещания открыть воздушное пространство.

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