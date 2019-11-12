Киев, , 11:30 — REGNUM Украина готова к тому, что уже через пять лет санкции Европейского союза против России будут сняты. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, если ЕС отменит антироссийские санкции, то «лавина «зрады» сойдет однозначно», однако Киев готов к любому сценарию.

«Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску», — цитирует его Украина.ру.

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Кроме того, добавил он, Киеву необходимо получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Ограничительные меры неоднократно продлевались. Москва, в свою очередь, не оставила эти недружественные шаги без ответа, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран, поддержавших санкционную войну.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, экономические санкции против России бесперспективны и не работают, а политики, которые к ним призывают, недальновидны.

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