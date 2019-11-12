Иерусалим, , 11:28 — REGNUM Палестинские радикалы запустили не менее 50 ракет по территории Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По меньшей мере 50 пусков зафиксированы из сектора Газа 12 ноября по состоянию на 09:10. Из этих ракет двадцать перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 ноября сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве и его окрестностях, на юге страны и в районах, прилегающих к сектору Газа. Данных о жертвах и пострадавших нет.

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