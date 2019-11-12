Тбилиси, , 11:27 — REGNUM 12 ноября в грузинском селе Эргнети состоится уже седьмая встреча технического характера в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них. Делегации Южной Осетии и Грузии вновь обсудят ситуацию на государственной границе. Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Для югоосетинской делегации главным остается вопрос о судьбе незаконного грузинского блокпоста вблизи села Цнелис (Уиста) Знаурского района Южной Осетии.

Грузия же неоднократно заявляла об отказе снять блокпост. В свою очередь Тбилиси требует открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Южной Осетией, которую Грузия считает «административной линией».

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал сообщил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Решение о временном закрытии границы с Грузией власти Южной Осетии приняли в начале сентября, обвинив грузинскую сторону в эскалации напряженности на ряде участков границы.

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