Новосибирск, , 11:26 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово заявил, что Россия уже выпускает вакцины, не имеющие аналогов.

Однако, как подчеркнул Медведев, доля РФ на мировом рынке мала и этот процесс нужно ускорить, пишут «РИА Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Россиидал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

Читайте также: Медведев в Новосибирске дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола

Напомним, что Дмитрий Медведев сегодня, 12 ноября, находится в Новосибирской области. В настоящее время в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» проходит совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ.