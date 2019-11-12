Смоленск, , 11:24 — REGNUM «Особый режим» работы администрации в части исполнения национальных проектов ввёл губернатор Смоленской области Алексей Островский — глава региона нацелил членов администрации на неукоснительную реализацию региональных проектов в составе национальных. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в пресс-службе администрации области по итогам оперативного рабочего совещания при главе региона.

«Есть Указы нашего президента Владимира Владимировича Путина, есть справедливые ожидания смолян и мое желание улучшить качество жизни населения в рамках реализации поручений главы государства, Правительства Российской Федерации, а также наших скромных возможностей. Поэтому с сегодняшнего дня, несмотря на то, что и ранее спрос с вас был высок, я ввожу особый режим — больше никаких поблажек и послаблений никому не будет», — подчеркнул Островский.

Самой минимальной мерой наказания за нарушение сроков и неисполнение поручений губернатор назвал полное лишение премий, максимальной — увольнение с должности.

«Я не желаю никому из вас потерять свои должности, я готов работать с вами до того момента, насколько здесь доведется работать мне, но я вас предупреждаю один раз — первый и последний, чтобы потом не было разочарований и обид. Есть задачи, которые стоят перед регионом, областной администрацией, передо мной как ее руководителем и вами как моими профильными подчиненными. Их решения справедливо ждут смоляне, требует президент. Если Вы не в состоянии это сделать — идите работать в другое место», — добавил губернатор.

Глава региона также призвал членов администрации области быть более требовательны и к подчинённым, напомнив, что за их ошибки будут отвечать руководители — своей должностью.