Анкара, , 11:25 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии своего визита в США выступил перед журналистами с пресс-конференцией в аэропорту Эсенбога. Он заявил: «Первейшим вопросом, которой будет рассмотрен на переговорах — это проблема движения Фетхуллаха Гюлена. Мы сделали много шагов для того, чтобы скрывающийся в Пенсильвании главарь террористов был нам выдан, мы продолжим работу на этом направлении. Мы будем преследовать путчистов, пока все они не предстанут перед судом».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Несмотря на некоторую туманность в наших отношениях с США, в вопросах решения проблем и развития отношений мы с президентом США Дональдом Трампом — единомышленники».

Турецкий лидер добавил: «Ни Россия, ни США не смогли зачистить террористов (в Сирии). Этот вопрос будет поднят на встрече с Трампом, а по возвращении — в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Важнейший предмет обсуждения представляет борьба с терроризмом. В вопросах, где обе наших страны имеют свои интересы, касающиеся безопасности, мы хотим начать новый период».