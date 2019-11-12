Москва, 12 ноября 2019, 11:16 — REGNUM После переворота в Боливии США активизируют усилия по свержению социалистических режимов на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Поэтому, как полагает политолог, после переворота Боливии стоит ожидать активизации американских усилий по инспирированию переворотов в указанных трёх странах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп, выразив поддержку оппозиции и военным Боливии после отставки боливийского президента Эво Моралеса, отметил, что властям Венесуэлы и Никарагуа стоит понять, «что демократия и воля народа всегда будут побеждать».
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