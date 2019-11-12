Москва, 12 ноября 2019, 11:14 — REGNUM Пока в странах Латинской Америки к власти приходили левые силы, США не уделяли этому достаточного внимания, так как были поглощены другими процессами, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию в Боливии.
Как подчеркнул политолог, США теряют интерес к Старому Свету, так как проигрывают экономическое соревнование Китаю и теряют позиции сверхдержавы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выразил поддержку оппозиции и военным Боливии после отставки боливийского президента Эво Моралеса.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп считает переворот в Боливии «победой демократии»