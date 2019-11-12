Москва, , 11:14 — REGNUM Пока в странах Латинской Америки к власти приходили левые силы, США не уделяли этому достаточного внимания, так как были поглощены другими процессами, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию в Боливии.

«Для США те процессы, которые шли в Латинской Америке, очевидно, отступали на второй план и были неактуальными, — сказал Шаповалов. — Но в последние годы ситуация изменилась. Это связано с некоторой трансформацией геополитических приоритетов США. В том числе с неоизоляционизмом, который транслирует нынешнее правительство Трампа. Как известно Трамп пытается взять курс на отказ США от глобалистской политики и сосредоточение на своей собственной внутренней политике и экономике. Трамп последовательно разрывает целый ряд соглашений».

Как подчеркнул политолог, США теряют интерес к Старому Свету, так как проигрывают экономическое соревнование Китаю и теряют позиции сверхдержавы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выразил поддержку оппозиции и военным Боливии после отставки боливийского президента Эво Моралеса.

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