Москва, , 11:12 — REGNUM В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовиться к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Встреча с Владимиром Путиным станет для Зеленского настоящим экзаменом. Президенту Украины предстоит хорошо подготовиться к возможной встрече с президентом России, подобрать нужные слова и аргументы», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Парламентарий подчеркнул, что у российской стороны «доводы железные, а позиция — четкая».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке».

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