Киев, , 11:10 — REGNUM На Украине сегодня, 12 ноября, обсуждают задержание детективами Национального антикоррупционного бюро главы правления «Райффайзен Банк Аваль», экс-первого замглавы Нацбанка Александра Писарука, передает корреспондент ИА REGNUM.

Значок детектива НАБУ Nabu.gov.ua

Напомним, что о задержании Писарука стало известно поздним вечером 11 ноября. Позже силовое ведомство выступило с разъяснением, что Писарук и другие бывшие и нынешние чиновники Нацбанка, а также сотрудники ПАО «VAB Банк» и частных компаний, связанных с его владельцами, задержаны по подозрению в присвоении 1,2 млрд грн кредита рефинансирования, который был предоставлен еще в 2014 г. Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины должен избрать банкиру меру пресечения.

«Писарук как член правления НБУ сопровождал вопрос выделения денег банку. Он вел с ним переговоры, давал поручения своим подчиненным. Правление приняло решение на основании подготовленных Писаруком документов. В итоге «VAB Банк» получил 1,2 млрд, внес залогов на 200 миллионов, деньги испарились, банк лопнул», — комментирует ситуацию бывший журналист, депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая работала с Писаруком, подтверждает, что задержание последнего связано именно с работой в НБУ,

«Не с МВФ, не с Райффайзеном же… Он только вышел на работу туда. Террор крепчает… Во время работы в НБУ Писарук отвечал за банковский надзор. Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни», — заявила Гонтарева в комментарии «НВ».

Бизнесмен Андрей Здесенко, в свою очередь, напоминает, что Писарук был утверждён главой правления «Райффайзен Банк Аваль» всего месяц назад после «тщательнейшего отбора» и является банкиром высшего ранга с безупречной репутацией и 27 годами опыта на топ-позициях, в том числе и МВФ.

«Его репутация не вызывает сомнения, в отличии от репутации НАБУ. Банк, который он возглавляет активно и мощно кредитует украинский бизнес, и не дай бог он заморозит свои программы и совместные проекты… Кроме этого, 30% акций «Райффайзен Банк Аваль» принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития — крупнейшему инвестору и кредитору всего и вся в Украине», — отмечает Здесенко.

По его мнению, худшего сигнала для инвесторов и инвестиций на Украину придумать нельзя, и задержание Писарука в итоге вызовет «мощнейший резонанс».