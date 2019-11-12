Анкара, , 12:20 — REGNUM Структура под названием Investigative Journal, со своей известной антитурецкой и антикатарской направленностью, в сотрудничестве с движением Фетхуллаха Гюлена, признанным в Турции террористической организацией, провела в Вашингтоне панельное заседание, полное направленной против Турции грязной пропаганды. Центральный офис указанного издания расположен в Великобритании, а финансируется он со стороны ОАЭ.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, панельное заседание было названо: «Последняя игра Эрдогана: длинная рука Турции в Сирии и США». В нем приняли участие бывший корреспондент «Аль-Джазиры», известный своей ангажированностью Мухаммад Фехми и сбежавший от турецкого правосудия гюленист Абдуллах Бозкурт. Также там присутствовал журналист израильского телеканала i24 Таль Хейнрих.

Другой сбежавший функционер движения Гюлена, бывший сотрудник сил безопасности Ахмет Шаит Йайла выступил с отчетом, обвиняющем Турцию в поддержке терроризма. Также был представлен доклад американского журналиста Адама Класфельда под названием «Источники турецкого лобби в США».