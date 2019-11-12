Тбилиси, , 11:00 — REGNUM Посольство США намерено выделить деньги на проведение первой фазы работ по консервации монастыря Джвари, об этом сообщает пресс-служба посольства.

Посольство США в Грузии намерено 12 ноября объявить проект монастыря Джвари победителем конкурса Фонда культурного наследия посла 2019 года. В рамках проекта, Национальному центру исследований грузинского искусства и охраны памятников имени Георгия Чубинашвили будет передана сумма в размере $100 тысяч. На эти средства будут выполнено исследование повреждения фасада и установление уровня разрушения, с целью классификации и планирования последующих действий.

Монастырь Джвари является частью исторических памятников Мцхета и включен в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фонд культурного наследия посла США профинансировал более 1000 проектов в более чем 125 странах мира. Его вклад в защиту памятников всемирного наследия составляет около $74 млн. Фонд профинансировал в Грузии 19 проектов на общую сумму около $1,5 млн.