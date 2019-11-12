Бишкек, , 10:58 — REGNUM Закон, ратифицирующий Парижское соглашение по рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе главы государства.

12 ноября президент республики выступил на форуме, посвященном 75-летию министерства иностранных дел Киргизии. Жээнбеков отметил, что вклад страны в соглашение будет заключаться в развитии экологически чистой гидроэнергетики.

По его словам, после реализации проектов по строительству ГЭС Киргизия сможет обеспечить электроэнергией страны Туркестана, а также Афганистан и Пакистан.

Напомним, 17 октября 2019 года парламент Киргизии подписал закон «О ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж».

Читайте также: Одна из основных причин смертности в Киргизии — плохая экология