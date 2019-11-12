Барнаул, , 10:57 — REGNUM В Алтайском крае приезд в регион главы российского правительства Дмитрия Медведева совпал с выпадением снега, которого местные жители практически не видели в этом сезоне. Тем страннее на этом фоне выглядят усилия местных чиновников и коммунальщиков «прибраться» ко встрече высокого гостя. Судя по сообщениям в группе «Барнаул 22», в селе Санниково, где 13 ноября состоится совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, начали косить траву, которую уже запорошило снегом.

Барнаул. Высадка деревьев в снегопад. На улице -10 °C Цитата из группы barneos22 в ОК

«Не так страшен дурак, как дурак с инициативой. А если он еще наделен полномочиями, то можно вмиг прославиться и стать героем анекдота. Вице-губернатор Денис Губин на своей странице в ВК потроллил Владимира Молофеева: «Подарю главе Санниково календарь, а то он не в курсе, что лето 2,5 месяца назад закончилось», — отмечает канал «Красное солнце Алтая».

Алтайское село Санниково: мужчина косит траву, идёт снег Цитата из группы barneos22 в ОК

Тем временем участники группы barneos22 в ОК пишут, что на проспекте Калинина в Барнауле высаживают деревья.

«А почему бы и нет? Земля уже достаточно промерзла», — иронизируют авторы фото. Также они рассказали, что на ул. Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели.

«Дмитрий Анатольевич вряд ли заметит «благоустройства», но посмеялся бы от души, полистав ленты ТГ-каналов края», — отмечает redaltaya.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев находится сейчас в Новосибирске. В столицу Алтайского края он прибудет сегодня, 12 ноября, на поезде. Во время этой поездки он проведёт совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а по прибытии в Барнаул встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Барнаул. Рабочие при температуре -10 °C сажают деревья Цитата из группы barneos22 в ОК

Завтра, 13 ноября, Медведев посетит село Санниково, где состоится совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Также председатель правительства РФ осмотрит ряд социальных объектов села. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с этой поездкой.

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