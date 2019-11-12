Киев, , 10:44 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» нужна, чтобы Украина могла уйти от Минских соглашений, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 12 ноября в интервью изданию Liga.net.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос журналиста о том, зачем Украине встреча в «нормандском формате», Арахамия ответил:

«Чтобы уйти от минских договорённостей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат».

Политик признал, что у Украины нет даже проекта закона о Донбассе. Он может появиться лишь после встречи в «нормандском формате».

«Нет никакой концепции. Такого законопроекта нет ни в офисе президента, ни в парламенте, ни в кабмине. Есть попытки спекулировать на этой теме. Любой законопроект подобного рода появится только после того, как появятся новые концепции и рамки, то есть после нормандского формата», — рассказал Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что закон об амнистии участников гражданской войны в Донбассе был принят Верховной радой, а затем «потерян» по пути от парламента к президенту.

Читайте ранее в этом сюжете: Закон об амнистии в Донбассе «лежит где-то в столе» — МИД Украины