Киев, 12 ноября 2019, 10:44 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» нужна, чтобы Украина могла уйти от Минских соглашений, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 12 ноября в интервью изданию Liga.net.
На вопрос журналиста о том, зачем Украине встреча в «нормандском формате», Арахамия ответил:
Политик признал, что у Украины нет даже проекта закона о Донбассе. Он может появиться лишь после встречи в «нормандском формате».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что закон об амнистии участников гражданской войны в Донбассе был принят Верховной радой, а затем «потерян» по пути от парламента к президенту.
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