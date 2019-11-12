Бишкек, , 10:37 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков видит необходимость в реформировании Организации Объединённых Наций. Такое заявление глава государства сделал на форуме, посвящённом 75-летию МИД Киргизии и перспективам сотрудничества с ООН.

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«Как известно, в последнее время высказываются различные идеи реформирования ООН, по замене её на другую форму мировой интеграции», — сказал Жээнбеков, добавив, что Киргизия считает «необходимым повышать эффективность и влияние этой универсальной международной организации через реализацию новых реформ».

При этом главы республики отметил, что Киргизия — «надёжный партнер Организации Объединённых Наций». По словам Жээнбекова, мир переживает «эпоху глобальных изменений», что «сопровождается противоречиями и характеризуется неустойчивостью и турбулентностью». Поэтому в данной ситуации «многосторонняя дипломатия стала безальтернативным вариантом» решения глобальных проблем.

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«Поэтому ООН мы рассматриваем как платформу, в которой малые государства активно участвуют в обсуждениях и разработке решений актуальных вопросов», — подчеркнул Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости реформирования ООН президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявлял и ранее, в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи организации в сентябре 2018 года. Тогда он отметил, что ООН нуждается в переменах, и «это уже требование времени, нынешних реалий».

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