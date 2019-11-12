Новосибирск, , 10:37 — REGNUM Новосибирские власти до сих пор не сообщили о приезде главы российского правительства Дмитрия Медведева в регион. Ни на сайте правительства Новосибирской области, ни на сайте мэрии города Новосибирска или наукограда Кольцово нет даже упоминания о том, что Медведев приедет и уже даже находится здесь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хотя в рабочей повестке Дмитрия Медведева стоит встреча с губернатором области Андреем Травниковым.

О своём участии в совещании сообщил лишь полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло.

Читайте также: Полпред президента РФ в Сибири примет участие в рабочей поездке Медведева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кортеж Дмитрия Медведева уже въехал в наукоград Кольцово.