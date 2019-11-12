Ставрополь, , 10:38 — REGNUM На Ставрополье назначен новый министр строительства и архитектуры региона. Должность занял Валерий Савченко, ранее возглавлявший краевое управление по строительному и жилищному надзору, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе главы региона.

Валерий Савченко родился в 1981 году. Окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция», в 2006 году ему была присвоена ученая степень кандидата юридических наук. Общий трудовой стаж составляет более 17 лет.

С 2011 по 2013 год Савченко работал в администрации Ставрополя, в том числе занимал пост заместителя главы города. В 2014 году, с января по июль, замещал должность заместителя министра — начальника инспекции государственного строительного надзора министерства строительства края, после чего стал начальником регионального управления по строительному и жилищному надзору.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава минстроя Ставрополья Алексей Когарлыцкий был уволен после возбуждения против него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в результате махинаций при строительстве в регионе легкоатлетического манежа он нанес ущерб казне на сумму около 14 млн рублей.

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