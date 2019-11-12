Москва, , 10:34 — REGNUM В Боливии США организовали очередной государственный переворот по классической технологии цветной революции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Если мы сравним те события, которые происходили в Боливии с тем, что происходило на Евромайдане в 2014 году, то мы увидим много общих черт, — сказал политолог. — Во-первых, обвинения президента в фальсификации выборов. Это классическая модель цветной революция. Такие обвинения были в отношении Шеварднадзе, Кучмы, Януковича и других президентов. Во-вторых, инициирование массовых акций протеста с участием молодежи и либеральными лозунгами. Плюс — активное вмешательство внешних сил».

Однако, как подчеркнул эксперт, есть один инструмент, который не использовался на постсоветском пространстве, но активно применялся в Боливии. Это военные. Армия для стран Латинской Америки это политический актор, в то время как в странах постсоветского пространства армия не играет никакой политической роли и фактически занимается своим делом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны. Участники беспорядков выступают за сохранение президентом страны Эво Моралеса. В социальных сетях появилось видеозапись, на которой видно как толпа вооруженных людей следует из города Эль-Альто в боливийскую столицу. По пути следования протестующие разгромили полицейский участок.

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