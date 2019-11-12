Москва, 12 ноября 2019, 10:34 — REGNUM В Боливии США организовали очередной государственный переворот по классической технологии цветной революции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул эксперт, есть один инструмент, который не использовался на постсоветском пространстве, но активно применялся в Боливии. Это военные. Армия для стран Латинской Америки это политический актор, в то время как в странах постсоветского пространства армия не играет никакой политической роли и фактически занимается своим делом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны. Участники беспорядков выступают за сохранение президентом страны Эво Моралеса. В социальных сетях появилось видеозапись, на которой видно как толпа вооруженных людей следует из города Эль-Альто в боливийскую столицу. По пути следования протестующие разгромили полицейский участок.
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