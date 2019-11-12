Вена, 12 ноября 2019, 10:37 — REGNUM Рассылка конфиденциального отчета МАГАТЭ информационным агентствам стала очередным примером попытки подорвать ядерную сделку по Ирану. Об этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал 12 ноября в Twitter.
Он отметил, что подорвать иранскую сделку пытаются подорвать всеми возможными способами. Так, 12 ноября в Совете управляющих МАГАТЭ был распространен секретный отчет, однако уже через несколько минут он попал в СМИ и подвергся негативным искажениям.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании обратились к Ирану с призывом полностью соблюдать положения Совместного всеобъемлющего плана действий. Они заверили, что приложат все усилия для сохранения сделки по иранской ядерной программе.
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