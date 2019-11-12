Нур-Султан, , 10:25 — REGNUM Россия готова использовать Байконур для пилотируемых полетов на МКС как минимум до 2030 года, заявил 12 ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Байконур — колыбель мировой космонавтики» в Нур-Султане.

Он напомнил, что ранее СМИ писали о планах властей Соединенных Штатов продлить работу Международной космической станции до 2030 года.

«Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы», — сказал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что, несмотря на разработку новых американских ракет-носителей, американское космическое агентство планирует обращаться к Роскосмосу для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию.

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