Киев, , 10:22 — REGNUM Дмитрий Кулеба, заявивший, что Крым вернётся в состав Украины, когда Россия максимально ослабеет, тем самым напомнил России, что ей следует быть собранной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 ноября, комментируя высказывания украинского вице-премьера.

Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Украина находится в фактическом состоянии войны с Россией, а прекратиться эта «война» может только после возврата Украине «оккупированных территорий», в том числе Крыма.

«Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба, заявивший, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», явно принял пас от госсекретаря США Майка Помпео. Тот, как известно, сказал, что США поставляют оружие на Украину для того, чтобы украинцы «сражались против русских».

Втянуть Россию в реальную войну Киеву, надеюсь, не удастся. А вот войну со своим народом, судя по всему, правительство Владимира Зеленского собирается продолжать.

Эта война действительно должна завершиться серьёзным наказанием её зачинщикам. Компенсировать все страдания, которые киевские каратели причинили народу Донбасса, их политические руководители не смогут, но вот отсидеть в тюрьме сроки за свои преступления и те, и другие должны.

Что же касается нашей страны, то главная политическая установка для нас и так понятна, но Кулеба её ещё раз нам как бы «разжёвывает». По его словам, Крым «обязательно вернется в состав Украины», когда Россия «максимально ослабеет».

К сожалению, нельзя сказать, что у противников нашей страны совсем нет оснований надеяться на её ослабление. Тем больше у нас должно быть желания собраться и во внутренних делах, и во внешнеполитическом целеполагании», — отметил Михаил Демурин.