Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Репортаж CNN об отправке кораблей ВМС США в Черное море стал поводом для личного телефонного звонка президента США Дональда Трампа своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону. Это произошло в начале 2019 года, рассказал на закрытых слушаниях в Конгрессе экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

30 октября Андерсон дал законодателям показания под присягой, заседание прошо в рамках расследования, связанного с процедурой импичмента Трампа. Стенограмму слушаний опубликовали 11 ноября.

В репортаже CNN, рассказал Андерсон, говорилось о свободе судоходства в Чёрном море в контексте инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Отмечалось, что Вашингтон готовится в январе направить в Чёрное море корабли, и это выглядело, как вызов России. Материал телекомпании «преувеличивал масштабы ситуации», хотя речь шла об обычном уведомлении о планах США, предусмотренном Конвенцией Монтрё.

Болтон рассказал Андерсону, что Трамп звонил ему домой и пожаловался на репортаж. ВМС США отменили операцию по просьбе администрации Трампа. Американский эсминец был отправлен в Черное море позднее, в феврале.

Читайте также: Трамп допустил возможность публикации ещё одного разговора с Зеленским