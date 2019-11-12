Киев, , 10:25 — REGNUM Принятый Верховной радой закон об амнистии участников гражданской войны в Донбассе в нарушение конституции не был передан на подпись президенту Украины, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 11 ноября в эфире телеканала ICTV.

«Закон об амнистии был принят украинскими депутатами, закон об амнистии не был передан президенту (экс-президенту Петру Порошенко — ИА REGNUM) на подпись», — рассказал Пристайко.

Он отметил, что в конституции Украины не предусмотрен вариант, когда принятый закон просто не передаётся на подпись главе государства.

«Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут», — добавил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что внесение особого статуса Донбасса в конституцию Украины не является обязательным условием для проведения саммита в «нормандском формате».

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