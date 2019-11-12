Москва, , 10:20 — REGNUM Вашингтон хочет навести в государствах Латинской Америки свой порядок, используя для этого все средства, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя события в Боливии.

«США хотят навести в Южной Америке свой американский порядок и взять под контроль эту территорию, которую они рассматривают в качестве свой сферы влияния, начиная с доктрины Монро, — сказал Шаповалов. — То есть с 20-х годов XIX века. Поэтому несколько лет назад начинается процесс контрреволюции и смены правительств в странах Латинской Америки. Было запущено несколько разных процессов. Где-то это были антикоррупционные скандалы как в Бразилии. В ряде случаев использовались избирательные процедуры, в ходе которых, в рамках информационной борьбы по дискредитации левых правительств, к власти приходили правые силы. В некоторых случаях были попытки государственных переворотов с использованием военных, как это было в Венесуэле».

В этом ряду, как полагает политолог стоит и Боливия, где произошел государственный переворот.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, частный дом бывшего президента Боливии Эво Моралеса был разграблен десятками людей. Вандалы оставили надписи на стенах, разбили несколько окон. Внутри дома протестующие разбросали вещи, перевернули мебель.

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