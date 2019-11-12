Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM Россия ведет переговоры с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о возможных полетах их космонавтов в космос. Об этом 12 ноября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Байконур — колыбель мировой космонавтики».

Рогозин отметил, что ранее считалось, что при появлении американских кораблей надобность в «Союзе» отпадет сама по себе, но оказалось наоборот.

Так, отметил он, Роскосмос сейчас «сталкивается с новым интересом стран, которые хотели бы с Байконура обеспечить для себя первый опыт полета человека в космос».

«Это и Турция, это и Египет, и Саудовская Аравия, и многие другие страны», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что, несмотря на разработку новых американских ракет-носителей, американское космическое агентство планирует обращаться к Роскосмосу для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию.

Рогозин в свою очередь заявил, что Роскосмос постарается помочь Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США с доставкой американских астронавтов, если это потребуется.

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