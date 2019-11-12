Джакарта, , 10:08 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство иностранных дел призвало граждан страны, проживающих в Боливии, быть бдительными, сообщает Sindonews.

Известно, что призыв правительства Индонезии звучит на фоне сохраняющейся напряженности в латиноамериканской стране.

«Мы призываем жителей страны избегать скоплений людей, демонстраций и не участвовать в местной политической или протестной деятельности», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после того, как военные и полиция заставили лидера уйти в отставку на фоне акций протеста по всей стране.

Читайте также: Протестующие в Боливии разграбили дом Эво Моралеса