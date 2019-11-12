Копенгаген, , 10:40 — REGNUM Председатель оппозиционной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен заявил о желании выделить на «зеленые инициативы» на 73,8 млн долларов больше, чем предлагается в правительственном проекте государственного бюджета. По мнению политика, существует множество направлений в рамках этой области, где дополнительные средства действительно могли бы обеспечить видимый результат.

«Они (средства) могут быть потрачены на дополнительные «зеленые инициативы», на исследования в области перехода на возобновляемые источники энергии, которые могли бы снизить объемы выбросов углекислого газа при перевозках или в сельском хозяйстве. Мы могли бы также поспособствовать увеличению числа электрокаров», — заявил Эллеманн-Йенсен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

73,8 миллионов долларов глава «Венстре» предлагает выделить из так называемого «переговорного резерва», в котором имеется 310 млн долларов. Таким образом, четверть этих средств партия намерена потратить на «зеленые инициативы». «Необходимо, чтобы мы поставили в приоритет «зеленую революцию», иначе мы так и продолжим бездействовать. Мы не должны удовлетворяться только бесконечными разговорами о нашей цели — мы также должны предпринимать усилия для её достижения», — заявил Эллеманн-Йенсен.