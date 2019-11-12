Ставрополь, , 10:29 — REGNUM Министр строительства Ставрополья Алексей Когарлыцкий, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, уволен в связи с утратой доверия. Об этом решении губернатор края Владимир Владимиров объявил накануне, 11 ноября, на рабочем совещании в правительстве региона.

«Еще месяц назад я предупреждал: если кто-либо из нашей управленческой команды будет обоснованно заподозрен в совершении коррупционных преступлений, то такой человек с нами работать не будет», — цитирует Владимирова его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-министр Алексей Когарлыцкий был задержан 6 ноября во время заседания краевого правительства, а спустя два дня суд заключил его под стражу на время следствия. Ему вменяют в вину нанесение ущерба бюджету на сумму около 14 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2017 по март 2018 года подписал справки о стоимости выполненных работ при строительстве легкоатлетического манежа. При этом подрядчик не выполнил все намеченные по госконтракту работы, к тому же стоимость материалов была значительно завышена.