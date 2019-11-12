Киев, , 10:14 — REGNUM Разведение сил в Донбассе загнало Россию в угол, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом он заявил 11 ноября в эфире телеканала ICTV.

«Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению. Я думаю, что когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что вообще способны двигаться этим путём. Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол», — сказал он.

Глава МИД Украины предположил, что в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель речь шла о дате и месте проведения встречи в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, во время телефонных переговоров Путина и Меркель обсуждалась обстановка в Донбассе, транзит газа через Украину, а также ситуация в Ливии и Сирии.

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Напомним, украинская пропаганда пытается представить войну в Донбассе не как вооружённый конфликт, в котором воюют друг против друга граждане одной страны, а как «агрессию России». По этой причине Украина ведёт переговоры с Россией, игнорируя представителей ДНР и ЛНР, а силы Народной милиции представляет некими «российскими войсками». При этом Россия официально не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь гарантирует выполнение Украиной Минских соглашений.