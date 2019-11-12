Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен отложить на полгода введение тарифов на ввоз автомобилей из Евросоюза. Об этом 11 ноября сообщает газета Politico со ссылкой человека, который знает об этом решении.

Как сообщает издание, вопрос о пошлинах в отношении автомобильной продукции из ЕС рассматривался еще в мае. Тогда Трамп распорядился отложить принятие решения на 180 дней, сославшись на то, что это может нести угрозу национальной безопасности США. Этот срок истекает 13 ноября.

Источник также отмечает, что американский президент может и передумать. Официальный комментарий по данному вопросу изданию в Белом доме давать отказались.