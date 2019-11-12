Хабаровск, , 10:09 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре предприниматели начали изготовление сувенирных изображений губернатора края Сергея Фургала и нового мэра города, однопартийца Фургала по ЛДПР, Александра Жорника. Сувениры изготавливаются в виде магнитиков. Которые можно крепить на холодильники или другие металлические поверхности. Изготавливают сувениры из дерева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для продвижения своей продукции предприниматели используют социальные сети, ведут переговоры с сувенирными лавками. Умельцы отмечают, что жители края часто заказывают магнитики с портретами своих близких, друзей. Но и сувениры с портретом Сергея Фургала тоже заказывают.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Сергей Фургал на одной из пресс-конференций сообщил, что он уверен в том, что его «заказали». Поводом для беспокойства политика стала масштабная, по его словам, компания в СМИ, где губернатора постоянно критикуют. Однако эксперты высказали недоумение по поводу заявления губернатора. В частности, политолог Даниил Ермилов подчеркнул то, что Сергей Фургал считает «заказом», на деле — обычная критика определенных действий губернаторов, имеющая место во всех регионах страны.