Асунсьон, , 09:59 — REGNUM Самолет мексиканских Военно-воздушных сил, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае для дозаправки. Об этом 12 ноября сообщает Notimex со ссылкой на источники.

По данным агентства, остановка воздушного судна в Парагвае связана тем, что власти Перу закрыли свое воздушное пространство для самолета с Моралесом, несмотря на данные ранее обещания открыть воздушное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке в результате государственного переворота. Предоставить ему политическое убежище согласилась Мексика.

На своей странице в Twitter Моралес призвал граждан Боливии избегать насилия и решать внутриполитические проблемы путем диалога.

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